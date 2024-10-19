8月から相次ぐ「闇バイト」を実行役とした一連の強盗事件で警視庁、神奈川県警、埼玉県警、千葉県警の1都3県の合同捜査本部は14の事件について、指示役が同じアカウントを使っているなど関連があるとみて捜査をしています。この14事件について、JNNのまとめでは今月19日までにあわせて10事件の31人が逮捕されています。