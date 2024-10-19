多国籍ボーイズグループNCTのYUTA（ユウタ／中本悠太）が、10月19日（土）に、1stソロ写真集『今』（幻冬舎）の発売記念お渡し会を開催。イベント開始前に実施された囲み会見に登壇し、本誌に込めたファンへの思いを明かした。【フォト特集】NCT ユウタ、1stソロ写真集『今』囲み会見フォトギャラリー■ソロの経験が未来の希望に今回発売されたユウタの初ソロ写真集『今』は、ユウタが梨泰院や東大門など街中を歩いたり、屋内