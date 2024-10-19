[10.19 J1第34節 湘南 2-1 広島 レモンS]首位のサンフレッチェ広島を相手に1-1の接戦で迎えた後半アディショナルタイム、攻める姿勢を貫いた湘南ベルマーレが劇的な逆転ゴールで勝ち点3を手にした。最後に決めたのはMF田中聡。2022年夏から1年間にわたったベルギー挑戦を経て「もっと点を取りたい」と公言し続けてきた22歳の若武者が、J1残留を大きく近づける値千金弾を奪った。1-1の後半アディショナルタイム2分、左サイドをM