10月15日～18日に、通期業績を上方修正した銘柄から、経常利益の上方修正率の高い順に記した。なお、黒字転換や赤字縮小は除いた。 コード 銘柄市場決算期 修正前 修正後修正率更新日 名南Ｍ＆Ａ名Ｍ 24/ 9231553 139.4 10/15 ＴＲＥＨＤ東Ｐ 25/ 3 79001160046.8 10/15 古野電東Ｐ 25/ 2 80001150043.8 10/15