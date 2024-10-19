【ニューヨーク＝小林泰裕】米高速道路交通安全局（ＮＨＴＳＡ）は１８日、米電気自動車（ＥＶ）大手テスラの運転支援システムの欠陥により死亡事故につながった可能性があるとして、調査を始めたと発表した。システムの搭載車種は米国内の約２４０万台に上る。２０２０〜２４年型のスポーツ用多目的車（ＳＵＶ）「モデルＹ」などに搭載された運転支援システムの欠陥により、計４件の事故が発生した可能性があるという。うち１