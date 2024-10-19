10月19日、東京競馬場で行われた4R・2歳新馬戦（ダ1600m）は、C.ルメール騎乗の1番人気、レッドルイナール（牡2・美浦・加藤征弘）が快勝した。1.3/4馬身差の2着にアンエクスプロード（牡2・美浦・池上昌和）、3着にサルタール（牡2・栗東・小崎憲）が入った。勝ちタイムは1:39.6（良）。2番人気で松山弘平騎乗、ロミヒ（牝2・美浦・伊藤圭三）は、8着敗退。【富士S】ジュンブロッサムが重賞初制覇…2着はソウルラッシュ鋭く伸