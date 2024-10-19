10月19日JRAは、2024年サンケイスポーツ杯阪神牝馬ステークス（G2）などに優勝したマスクトディーヴァ（牝4・栗東・辻野泰之厩舎）は、10月19日付けで競走馬登録を抹消したことを発表した。なお、同馬は北海道千歳市の社台ファームで繁殖馬となる予定。【阪神牝馬S】モレイラ騎乗、マスクトディーヴァが断然の人気に応える繁殖入り●マスクトディーヴァ馬主：有限会社社台レースホース調教師：辻野泰之（栗東）生年月日：2020年5