『メンズエステ嬢の居場所はこの社会にありますか？』（KADOKAWA）は、実際にメンズエステ嬢として働いていた鶴屋なこみんさんが、自身の体験を元に、男性客との駆け引きやトラブル、同僚たちとの交友をリアルに描いたコミックエッセイだ。メンズエステとは、女性施術師が個室でオイルを使って男性客の体をさすったり、リンパを流したりするサービスのことだ。性風俗とは異なるものの、禁止されているはずのサービスを強要しようと