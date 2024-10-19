福岡県警八女署は19日、広川町に住む男性の携帯に14日、最初が「＋1」の国際番号から不審な電話があったとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。警察をかたる男から電話で「銀行ローンの不正利用の事件で、あなたに逮捕状が出ている」「380万円を振り込めば裁判が回避できる」などと言われたという。