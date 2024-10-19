俳優の綱啓永が19日、千葉・幕張メッセで行われたファッション＆音楽イベント『Rakuten GirlsAward 2024 AUTUMN／WINTER』に出演した。【写真】ファンサさく裂！彼氏感いっぱいの綱啓永綱は「Top of the Hill meets KOMOREBI」のステージに登場。シャープが胸スポンサー時代の英・プレミアリーグのマンチェスターユナイテッドのユニフォームに、同クラブのマフラータオルを合わせたフットボールなコーディネート。ファンサも相