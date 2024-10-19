今年９月、新潟市で知人の10代の男性に対し「さらって海に連れて行くわ」などと言って現金１万円を脅し取った疑いで、男子高校生が逮捕されました。恐喝の疑いで逮捕されたのは、新潟市南区に住む高校生の男（17）です。男は今年9月11日に、新潟市南区の路上で、新潟市に住む知人の10代男性に対し、「さらって海に連れて行くわ」などと言って現金を要求し、被害男性から現金１万円を脅し取った疑いが持たれています。警察によりま