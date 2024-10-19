シリーズでお伝えしている衆院選・各選挙区の戦い。今回は元職・前職・新人がしのぎを削る新潟3区です。【新潟3区（届け出順）】黒岩宇洋 候補（58）立憲・元斎藤洋明 候補（47）自民・前吉村祐一郎 候補（49）維新・新 ■立憲・元職黒岩候補3年間待ち続けた“リベンジマッチ” 【立憲民主党・元職黒岩宇洋 候補】「これから頑張るぞ！」支援者とお揃いのはちまきで結束力を高める黒岩さん。【立憲民主党・