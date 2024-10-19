19日、霜降り明星・粗品が自身のYouTubeチャンネルを更新。菊花賞(3歳牡牝・GI・芝3000m)の予想および馬券の買い目を公開した。 粗品は日本ダービー馬のダノンデサイルを本命に指名。その理由について、「ダービーを見る限り、圧勝する可能性は大いにある」「逆らえない」と語った。 買い目はワイド、3連複、3連単。3連単は1着にダノンデサイル、2～3着にアーバンシックを据えたフォ&