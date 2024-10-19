【モデルプレス＝2024/10/19】台湾・日本の2拠点で活躍している俳優・ミュージシャンのYU（楊宇騰YU／ヤン・ユータン ユー）が、11月23日、24日にタイ・バンコクにて「Fan meeting＆Fan sign event in Thailand −FIRST TIME WITH YU−」を開催することが決定した。【写真】YU、濡れ肌輝く美麗ショット◆YU、タイで初ファンミーティング決定10月30日にYUにとって8曲目となるオリジナル楽曲「nova」のリリースが決定。この楽曲は、