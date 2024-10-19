【モデルプレス＝2024/10/19】女優の米倉涼子が19日、千葉県・幕張メッセで開催されたファッション＆音楽イベント「Rakuten GirlsAward 2024 AUTUMN／WINTER」（以下、ガルアワ）に出演。17日、虚血性心疾患で亡くなった俳優の西田敏行さん（享年76）について言及する場面があった。【写真】米倉涼子、イベントで涙◆米倉涼子、西田敏行さん急死に涙米倉は「楽天モバイルSPECIAL STAGE」にサプライズで登場。11年ぶりのガルアワ出