日本列島は１９日、南から暖かい空気が流れ込んだ影響で気温が上昇し、最高気温が３０・１度を観測した東京都心では、観測史上最も遅い真夏日となった。東京都心で３０度以上の真夏日は、２０１３年１０月１２日がこれまで最も遅かった。気象庁によると、福島県浪江町で３１・５度、埼玉県越谷市で３０・６度を観測するなど全国９１４地点のうち、５１地点（午後６時時点）で真夏日を記録した。２０〜２１日は、寒気の影響で北