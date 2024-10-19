歌手の山川豊（66）が19日、都内で「山川豊 バースデー・ディナーショー」を開催した。この記事の写真を見る今年1月10日に肺がんを公表し、活動を休止して以来、初のワンマンステージ。約1時間の公演で、アンコールを含む全15曲を披露した。ディナーショー開始前に行われた囲み取材では、闘病についても赤裸々に明かした。4月から治療を続けながら歌手活動を再開しているが、現在の体調は「万全とは言えません。でも、お薬があった