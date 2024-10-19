【第33話】 10月19日 無料公開 講談社は10月19日、里見U氏によるマンガ「平成敗残兵☆すみれちゃん」第33話「魔のトライアングル女」の無料公開をヤンマガWebにて開始した。 第33話では写真集の制作に向けた打ち合わせをするすみれちゃん達。ソシャゲ会社の協力も得て題材が決まり、続いては撮影場所の手配を進めるが……。 なお10月19日現在、ヤンマガWebでは第32話「ふ