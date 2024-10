【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「40℃」はアップテンポなハウストラックのうえで、思わず踊りだしたくなるような印象的なサビが心地よい一曲! Wez Atlasが、YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』の新プロジェクト『FLASH THE FIRST TAKE』に初登場。 『FLASH THE FIRST TAKE』は、『THE FIRST TAKE』と同じ白い空間のなかでアーティストたちが60秒の一発撮りパフォーマンスに挑戦する企画。 メディア