日本最大級のファッション＆音楽イベント「ＲａｋｕｔｅｎＧｉｒｌｓＡｗａｒｄ２０２４Ａ／Ｗ」が１９日、千葉・幕張メッセで行われ、女優の米倉涼子（４９）が出演を果たした。米倉はイベント出演数時間前、１７日に虚血性心疾患のため死去した俳優・西田敏行さんの自宅を弔問。深い悲しみを乗り越え、魂のランウェイを見せた。西田さんと無言の対面を果たした３時間後。米倉はステージに立っていた。自身がＣＭを務め