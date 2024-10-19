約520台の中古車を展示・販売する「中古車フェスティバル」が、グランメッセ熊本（熊本県益城町）で始まりました。 この「中古車フェスティバル」は、熊本県内の新車ディーラーが年に2回開催していて、今回は34社が軽乗用車やワゴン車、外車など約520台の中古車を展示・販売しています。 きょうの開会式では、熊本県自動車販売店協会の澤村明宏（さわむら・あきひろ）中古車部会長が「楽しく見て触れるクルマ選びを