（資料写真）１９日午後６時２０分ごろ、川崎市多摩区の小田急線生田駅で人身事故が発生した。小田急電鉄によると、同線は向ケ丘遊園─新百合ケ丘駅間の上下線で一時運転を見合わせた。１０４本が運休し、約４万７７００人に影響した。