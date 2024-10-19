今週の日曜日は、京都競馬場で菊花賞(GI)が行われます。 過去10年の菊花賞では前走で神戸新聞杯(GII)、セントライト記念(GII)に出走していた馬が結果を残しています。前走神戸新聞杯組は5勝2着4回3着4回。前走セントライト記念組が3勝2着3回3着2回。勝率や複勝率で見ると前走神戸新聞杯組は勝率7.7%、複勝率20.0%。前走セントライト記念組が勝率6.4%、複勝率17.0%となっていますので、僅かですが前走で神戸新聞杯に出走してい