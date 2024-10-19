俳優・高倉健さんの没後１０年企画として、１１月７日から東京・銀座の丸の内ＴＯＥＩで出演映画１９作品がスクリーン上映される。上映するのは「駅ＳＴＡＴＩＯＮ」「幸福の黄色いハンカチ」「鉄道員（ぽっぽや）」「夜叉」「網走番外地北海篇」など。１１月７日午後１時の「駅ＳＴＡＴＩＯＮ」上映後には木村大作監督が舞台あいさつに登壇。同１７日午後０時２０分の「幸福の黄色いハンカチ」上映後には山田洋次監督、