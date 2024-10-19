とちぎテレビ 世界のトップレーサーが宇都宮市の中心部を疾走する自転車レース「宇都宮ジャパンカップクリテリウム」が１８日行われ、ハイスピードな走りで観客を沸かせました。 今年のクリテリウムには、世界トップカテゴリーのＵＣＩワールドチーム、７チームをはじめ、地元の宇都宮ブリッツェンなど国内外の２０チーム、１１８人が出場しました。 宇都宮市の中