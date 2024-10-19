かつて「三山（さんざん）電車」の愛称で親しまれ、西川町で保存されてきた木造車両の修復作業がこのほど終了し、きょう、関係者に公開されました。 【写真を見る】50年前に廃線の「三山電車」修復作業終了し関係者に公開（山形県西川町） こちらが修復作業が終了し、白とえんじ色に塗られた外観や板張りの床などが再現された「三山電車」です。 西川町と寒河江市を結び「三山電車」の愛称で親しまれた山形交通三山線は1974年