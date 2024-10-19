ぽぽちゃん人形のお世話に熱中しているSena Sonouchi | 園内 せな(@senasonouchi)さんの娘・ちょい子ちゃん。お風呂から出なくて困ったとき、ぽぽちゃん人形の力を借りると？お世話好きな「小さなママ」の姿に思わず心が温まるエピソードをお楽しみください。 ©senasonouchi ©senasonouchi ©senasonouchi ©senasonouchi 自分もおむつが外れていないのに「ト