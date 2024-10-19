東京都心は19日、午後1時半過ぎに最高気温が30.1度となり、季節外れの「真夏日」となった。気象庁の統計では、今月の真夏日は2、4日に次いで3度目。都心でこれまで最も遅かった真夏日は2013年10月12日で、その記録を更新した。東京・銀座の歩行者天国。10月後半でも半袖や短パン姿が目立った＝19日、東京都中央区都内の他地点では、練馬で30.3度、羽田で30.2度、府中で30.0度を観測した。同庁によると、前線が日本海側に停滞す