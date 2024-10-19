第72回全日本吹奏楽コンクール（全日本吹奏楽連盟、朝日新聞社主催）が19日、宇都宮市文化会館で開幕した。初日の中学生の部後半には15団体が出場し、3団体が金賞に輝いた。旭川市立永山南（北海道）の演奏=宇都宮市文化会館、高野良輔撮影審査結果は次の通り。（各賞内の並びは演奏順）◇後半の部【金賞】小平市立小平三（東京）、旭川市立永山南（北海道）、さいたま市立土屋（埼玉）【銀賞】南砺市立福野（富山）、船