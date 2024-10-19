■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (6696) トラースＯＰ 東証グロース (4929) アジュバン 東証スタンダード (3793) ドリコム 東証グロース (3479) ＴＫＰ 東証グロース (9023) 東京メトロ 東証プライム ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (9362) 兵機海 東証スタンダード (5381) Ｍｉ