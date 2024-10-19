【J1第34節】(味スタ)東京V 2-1(前半0-1)浦和<得点者>[東]綱島悠斗2(59分、76分)[浦]渡邊凌磨(27分)<警告>[浦]石原広教(73分)主審:西村雄一└東京Vが20年ぶりにJ1残留確定! 大卒2年目・綱島悠斗がJ1初弾含む2ゴールで浦和を逆転撃破