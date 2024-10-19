【ニューヨーク＝小林泰裕】米連邦取引委員会（ＦＴＣ）は、サブスクリプション（定額制）サービスの解約時に複雑な手続きを消費者に強いることを禁止するよう企業に求める新ルールを決定した。悪質な契約を防ぎ、消費者保護を図る狙いがある。動画配信などの定額制サービスを手がける企業に対し、契約時と同じ数の手順で解約が可能となるよう義務付ける。自動更新の請求前に通知を送ることなども求める。半年後をめどに施行さ
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