女子プロレス「スターダム」のＮＥＷＢＬＯＯＤタッグ王者・吏南（１７）＆稲葉あずさ（１６）が、初防衛に成功した。１９日の東京・ベルサール新宿グランドで行われた若手主体興行「ＮＥＷＢＬＯＯＤ１６」で王者は月山和香（３２）＆ＨＡＮＡＫＯ（２４）と激突。試合が始まるといきなり場外乱闘に持ち込み王者のペースに引き込んでいった。だが、身長１８０センチ、体重８１キロを誇るＨＡＮＡＫＯのパワーに苦戦。さ