【モデルプレス＝2024/10/19】雑誌「メンズノンノ（MEN’S NON-NO）」の専属モデルが19日、千葉県・幕張メッセで開催されたファッション＆音楽イベント「Rakuten GirlsAward 2024 AUTUMN／WINTER」に出演した。【写真】「メンノン」モデル20人集合のレアステージ◆「メンノン」モデル20人が集結「メンズノンノ」スペシャルステージでは鈴鹿央士・水沢林太郎・鈴木仁・野村康太ら専属モデルたちが続々とソロランウェイ。守屋光治、