女優の剛力彩芽（32）が19日放送のTOKYOMX「サバンナ高橋の、サウナの神さま」（隔週土曜後6・00）に出演し、恋愛事情について語った。番組で、理想の男性像は「一緒に大笑いできる人」と話した剛力。恋愛では自分から行くタイプではなく「来てもらえたらうれしいって思いますね」と明かした。すると、MCの「サバンナ」の高橋茂雄から「この人いいなって思ったら、“剛力”でねじ伏せるんですか？」と質問が。高橋の冗談