韓国の6人組ボーイズグループBOYNEXTDOORが今月11日（現地時間）、海外公演のために空港に姿を見せた際、手に持っていたスマートフォンがApple社のiPhoneだったことで、ネット上で物議を醸した。 【写真】Galaxyを手に「VOGUE KOREA」に登場したBOYNEXTDOOR BOYNEXTDOORは昨年11月、サムスンのスマートフォン「Galaxy」とコラボレーションしていた。ファッション雑誌で企画されたもので、Gala