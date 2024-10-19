ファッション誌『MEN’S NON-NO』専属モデルオーディション「第39回メンズノンノモデルオーディション」の合格者3人が19日、千葉・幕張メッセで行われたファッション＆音楽イベント『Rakuten GirlsAward 2024 AUTUMN／WINTER』内で発表された。【全身ショット】クールにランウェイを歩く嵐翔真グランプリに輝いたのは、東洋医学や弾き語りなど多彩な引き出しを持つ海谷遠音（かいや・とおね／21）。2度目となる同オーディショ