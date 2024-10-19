一般社団法人全国清涼飲料連合会（全清飲）は、日本空港ビルデングと東京国際空港ターミナルの2社と協働し、羽田空港ターミナル内で10月11日から14日までイベント「羽田deリサイクル 〜ペットボトルは、ボトルからボトルへ〜（Close the loop!循環させよう！）」を実施した。空港の利用者に、ペットボトル（PET)を再びPETにリサイクルする「ボトルtoボトル」の取り組みを広めることが主な目的。10月11日、イベント説明会に登