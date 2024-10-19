3シリーズに並ぶ英国価格優雅さを増したボディブランドを立て直すために生まれたビッグサルーン、XF。美しいスタイリングとクラス最高の操縦性、競争力の高い価格設定などが評価され、主力モデルへすぐに躍り出た。【画像】過去最高の「訴求力」ジャガーXF競合クラスのサルーンと比較全138枚最新仕様では、スタイリングを僅かに変更。インテリアの質感を高め、新しいインフォテインメント・システムを獲得している。だが、