バレーボールの新リーグ「大同生命SVリーグ」は19日、滋賀県のプロシードアリーナHIKONEなどで行われ、女子は昨季のVリーグ覇者のNEC川崎が東レ滋賀を3―1で下し、2勝目（1敗）を挙げた。デンソーとAstemoがともに開幕3連勝とした。男子は日鉄堺がVC長野を3―0で破り、開幕3連勝。サントリー、広島Tなども勝った。