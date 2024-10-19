福岡県警久留米署は19日、久留米市に住む女性宅の固定電話に同日午前9時半ごろ、NHKをかたる男から「アンケートですが、一人暮らしですか」と質問の電話があり、女性が「大勢で住んでいます」と答えたところ、相手の男から暴言を吐かれ一方的に切断される不審電話が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。