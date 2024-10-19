俳優の鈴鹿央士が19日、千葉・幕張メッセで行われたファッション＆音楽イベント『Rakuten GirlsAward 2024 AUTUMN／WINTER』に出演した。【写真】もこもこ！冬の装いの鈴鹿央士鈴鹿は「MEN’S NON-NO Special Stage」にトップバッターで出演。後輩を引き連れる形で貫録を見せ、普段の柔らかい表情とは異なるクールなモデル姿で視線を集めた。26回目の開催となる同イベントには、池田美優、生見愛瑠、藤田ニコルらがモデルと