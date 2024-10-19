モデルの冨永愛の長男・冨永章胤（あきつぐ）が19日、千葉・幕張メッセで行われたファッション＆音楽イベント『Rakuten GirlsAward 2024 AUTUMN／WINTER』に出演した。【全身ショット】太ももチラリな後藤真希！豪華モデルが続々登場章胤は「MEN’S NON-NO Special Stage」に出演した。近未来感ただようジャケットとパンツを着こなした。異次元スタイルには、どよめきが起こるほどだった。26回目の開催となる同イベントには