火炎瓶事件で逮捕された男 事件前に高圧洗浄機で警察に液体を噴射かFNNプライムオンライン

火炎瓶事件で逮捕された男 事件前に高圧洗浄機で警察に液体を噴射か

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 自民党本部に火炎瓶が投げ込まれ、首相官邸に車が突っ込んだ事件
  • 埼玉県川口市の49歳男が、公務執行妨害の現行犯で逮捕された
  • 火炎瓶を投げる前、高圧洗浄機のようなもので警官に液体を噴射したという
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