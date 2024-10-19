【モデルプレス＝2024/10/19】女優の桜井玲香が19日、千葉県・幕張メッセで開催されたファッション＆音楽イベント「Rakuten GirlsAward 2024 AUTUMN／WINTER」（以下、ガルアワ）に出演した。【写真】桜井玲香、ミニ丈ワンピから美脚ちらり◆桜井玲香、ミニ丈ワンピから美脚ちらり桜井は、肩がパフスリーブ素材の黒のミニ丈ワンピースに、白のロングブーツを合わせたモノトーンコーディネートで登場。ワンピースからは美しい脚を覗