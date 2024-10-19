関西を代表するフードコラムニストであり、食べロググルメ著名人の門上さんが推薦するのは、京都・烏丸御池にあるイノベーティブレストラン「しろ」です。教えてくれる人門上 武司1952年大阪生まれ。関西中のフランス料理店を片っ端から食べ歩くももの足らず、毎年のようにフランスを旅する。39歳で独立し「株式会社ジオード」設立後はフードコラムニストというポジションにとどまらず、編集者、プロデューサー、コーディネーター