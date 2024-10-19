【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■同日には、Ado初のシングル「桜日和とタイムマシン with 初音ミク／初夏」の発売なども予定！ Adoが、自身の22歳の誕生日である10月24日の22時から、YouTube生配信『Ado 22nd birthday YouTube LIVE』を実施することが決定。それに伴い視聴者からの質問を募集する。 X（旧Twitter）で「#22歳のAdoへ」をつけて投稿するか、Ado Staff（@ado_staff_official）のInstagramのストー