2024年10月17日、韓国・世界日報は「訪日韓国人観光客の数が1000万人に達する一方、訪韓日本人観光客の数は300万人にも満たないと予想され、両国の旅行志向に違いがみられた」と伝えた。記事によると、1〜8月の訪日韓国人観光客数は581万1911人を記録。この流れが続けば、年末までに約1000万人の観光客が日本を訪れる見込みとなっている。訪日韓国人観光客の数は、コロナ禍の20年に48万7939人、21年に1万8947人を記録した後、22年