11月より展開される【推しの子】実写映像化プロジェクトから、実写版B小町のオリジナル楽曲「我ら完全無敵のアイドル!!」のライブパフォーマンス映像が解禁！Amazonと東映による【推しの子】を実写映像化する共同プロジェクトが始動し、ドラマシリーズを Prime Video にて11月28日(木)21時よりプライム会員向けに世界独占配信、その続きとなる映画を東映配給にて12月20日(金)より全国公開します。なおドラマシリーズは全8話構成で1