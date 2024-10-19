昨年までソフトバンクの監督を務めた藤本博史氏（60）が19日に更新されたYouTube「よしひこチャンネル」にゲスト出演。近年、球界で流行している「風潮」に苦言を呈した。プロ野球選手にとって、12、1月は球団の管理を離れ、自主的な活動が認められるシーズン。自主トレに励む選手が多い中、最近は球団の垣根を越えて、一緒に汗を流すケースが少なくない。「（各チームの）リーダー的な選手が各チームから集まってくる。そこで

◆藤本博史氏、球界で流行している「風潮」に苦言